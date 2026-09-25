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Понад 6 млрд євро для України: в ЄС узгодили умови виділення коштів

16:32 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Понад 6 млрд євро для України: в ЄС узгодили умови виділення коштів Фото: Кая Каллас (Getty Images)
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Країни-члени Європейського Союзу погодили умови надання Україні 6,6 млрд євро з коштів Європейського фонду миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

"900 млн євро буде спрямовано на місію ЄС з надання військової допомоги Україні. 1 млрд євро піде на фінансування нових спільних закупівель техніки", - зазначила вона.

Каллас заявила, що ще 4,7 млрд євро призначено для відшкодування витрат державам-членам. Вона додала, що деякі з цих країн вже заявили, що спрямують свою частку Україні.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що держбюджет потребуватиме на наступний рік зовнішнього фінансування у розмірі 52,6 млрд доларів.

За його словами, станом на зараз з них підтверджені лише 20 млрд доларів, а ще 32,6 млрд доларів мають невизначений статус.

Крім того, Марченко повідомив, що Україна розраховує отримати від західних партнерів до кінця року 29,5 млрд доларів згідно з низкою програм підтримки. Це дозволить уникнути бюджетної кризи та позбавить Кабмін потреби скорочувати низку видатків.

РБК-Україна також писало, що 23 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. За результатами зустрічі, Фонд допоможе знайти для України гроші на 2027 рік.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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