Более 6 млрд евро для Украины: в ЕС согласовали условия выделения средств
Страны-члены Европейского Союза согласовали условия предоставления Украине 6,6 млрд евро из средств Европейского фонда мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
"900 млн евро будет направлено на миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине. 1 млрд евро пойдет на финансирование новых совместных закупок техники", - отметила она.
Каллас заявила, что еще 4,7 млрд евро предназначено для возмещения расходов государствам-членам. Она добавила, что некоторые из этих стран уже заявили, что направят свою долю Украине.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что госбюджет потребует на следующий год внешнего финансирования в размере 52,6 млрд долларов.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день из них подтверждены лишь 20 млрд долларов, а еще 32,6 млрд долларов имеют неопределенный статус.
Кроме того, Марченко сообщил, что Украина рассчитывает получить от западных партнеров до конца года 29,5 млрд долларов согласно ряду программ поддержки. Это позволит избежать бюджетного кризиса и лишит Кабмин потребности сокращать ряд расходов.
РБК-Украина также писало, что 23 сентября президент Владимир Зеленский встретился с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой. По результатам встречи Фонд поможет найти для Украины деньги на 2027 год.
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