Понад 5600 гривень щомісяця: ПФУ пояснив, хто може отримувати особливу пенсію
Деякі українці можуть отримувати окрему виплату за особливі заслуги перед Україною. У 2026 році її розмір для однієї з категорій перевищує пʼять тисяч шістсот гривень на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Хто має право на пенсію за особливі заслуги
Йдеться про окрему пенсію, яку призначають відповідно до Закону України номер 1767-III. Право на неї мають, зокрема, борці за незалежність України у двадцятому столітті.
Пенсійний фонд наголошує на важливому нюансі: це не проста надбавка до звичайної пенсії. Це окрема пенсія за особливі заслуги перед державою, яка має власний порядок призначення.
Скільки становить виплата у 2026 році
З першого березня 2026 року розмір пенсії для борців за незалежність України у двадцятому столітті становить пʼять тисяч шістсот шістдесят сім гривень і пʼятдесят одну копійку.
Сума не залишається сталою. Щороку її переглядають з урахуванням коефіцієнта збільшення, тому розмір виплати може зростати.
Які ще виплати отримують пенсіонери в Україні
Тим часом РБК-Україна раніше повідомляло, що пенсіонерам віком від 70 до 80 років в Україні автоматично нараховують вікові компенсаційні доплати.
Найбільшу суму - 570 гривень на місяць - отримують люди від 80 років, і окремо звертатися до Пенсійного фонду для цього не потрібно.
Крім того, стало відомо, що окремі категорії українців можуть виходити на пенсію вже з пʼятдесяти років.
Йдеться про деяких шахтарів, яким для цього потрібно щонайменше 25 років загального стажу чоловікам і 20 років жінкам, з відповідною кількістю років безпосередньо на підземних роботах.