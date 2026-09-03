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Понад 5600 гривень щомісяця: ПФУ пояснив, хто може отримувати особливу пенсію

06:30 03.09.2026 Чт
2 хв
Є одна категорія, яка може претендувати на таку пенсію
aimg Олена Чупровська
Понад 5600 гривень щомісяця: ПФУ пояснив, хто може отримувати особливу пенсію Фото: Борцям за незалежність України в ХХ столітті призначають окрему пенсію (Getty Images)
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Деякі українці можуть отримувати окрему виплату за особливі заслуги перед Україною. У 2026 році її розмір для однієї з категорій перевищує пʼять тисяч шістсот гривень на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто має право на пенсію за особливі заслуги

Йдеться про окрему пенсію, яку призначають відповідно до Закону України номер 1767-III. Право на неї мають, зокрема, борці за незалежність України у двадцятому столітті.

Пенсійний фонд наголошує на важливому нюансі: це не проста надбавка до звичайної пенсії. Це окрема пенсія за особливі заслуги перед державою, яка має власний порядок призначення.

Скільки становить виплата у 2026 році

З першого березня 2026 року розмір пенсії для борців за незалежність України у двадцятому столітті становить пʼять тисяч шістсот шістдесят сім гривень і пʼятдесят одну копійку.

Сума не залишається сталою. Щороку її переглядають з урахуванням коефіцієнта збільшення, тому розмір виплати може зростати.

Які ще виплати отримують пенсіонери в Україні

Тим часом РБК-Україна раніше повідомляло, що пенсіонерам віком від 70 до 80 років в Україні автоматично нараховують вікові компенсаційні доплати.

Найбільшу суму - 570 гривень на місяць - отримують люди від 80 років, і окремо звертатися до Пенсійного фонду для цього не потрібно.

Крім того, стало відомо, що окремі категорії українців можуть виходити на пенсію вже з пʼятдесяти років.

Йдеться про деяких шахтарів, яким для цього потрібно щонайменше 25 років загального стажу чоловікам і 20 років жінкам, з відповідною кількістю років безпосередньо на підземних роботах.

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