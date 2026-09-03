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Главная » Жизнь » Общество

Более 5600 гривен ежемесячно: ПФУ объяснил, кто может получать особую пенсию

06:30 03.09.2026 Чт
2 мин
Есть одна категория, которая может претендовать на такую пенсию
aimg Елена Чупровская
Более 5600 гривен ежемесячно: ПФУ объяснил, кто может получать особую пенсию Фото: Борцам за независимость Украины в ХХ веке назначают отдельную пенсию (Getty Images)
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Некоторые украинцы могут получать отдельную выплату за особые заслуги перед Украиной. В 2026 году ее размер для одной из категорий превышает пять тысяч шестьсот гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на пенсию за особые заслуги

Речь идет об отдельной пенсии, которую назначают в соответствии с Законом Украины №1767-III. Право на нее имеют, в частности, борцы за независимость Украины в двадцатом веке.

Пенсионный фонд отмечает важный нюанс: это не простая надбавка к обычной пенсии. Это отдельная пенсия за особые заслуги перед государством, имеющим собственный порядок назначения.

Сколько составляет выплата в 2026 году

С первого марта 2026 года размер пенсии для борцов за независимость Украины в двадцатом веке составляет пять тысяч шестьсот шестьдесят семь гривен и пятьдесят одну копейку.

Сумма не остается постоянной. Ежегодно ее пересматривают с учетом коэффициента увеличения, поэтому размер выплаты может возрастать.

Какие еще выплаты получают пенсионеры в Украине

Между тем РБК-Украина ранее сообщало, что пенсионерам от 70 до 80 лет в Украине автоматически начисляют возрастные компенсационные доплаты.

Наибольшую сумму - 570 гривен в месяц - получают люди от 80 лет, и отдельно обращаться в Пенсионный фонд для этого не нужно.

Кроме того, стало известно, что отдельные категории украинцев могут выходить на пенсию уже с пятидесяти лет/

Речь идет о некоторых шахтерах, которым для этого требуется не менее 25 лет общего стажа мужчинам и 20 годам женщинам с соответствующим количеством лет непосредственно на подземных работах.

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