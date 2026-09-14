Понад 560 тисяч родин знову зі світлом: кому ДТЕК відновив електропостачання після атак

Фахівці енергетичної компнанії продовжують щоденну роботу з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у регіонах України.

"З 7 по 13 вересня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 250 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 560 тисяч родин", - йдеться в повідомленні.

Найбільше відновлень було:

на Донеччині світло повернули у понад 260 тисяч домівок;

світло повернули у понад 260 тисяч домівок; на Одещині електропостачання відновили для 233,5 тисячі родин;

електропостачання відновили для 233,5 тисячі родин; на Дніпропетровщині - для майже 61 тисячі;

- для майже 61 тисячі; на Київщині - для близько 6,4 тисячі.

Як пояснили у ДТЕК, енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.