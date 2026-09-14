UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Понад 560 тисяч родин знову зі світлом: кому ДТЕК відновив електропостачання після атак

15:57 14.09.2026 Пн
1 хв
Енергетики працювали у чотирьох областях та відновили мережі у 250 населених пунктах
aimg Юлія Бойко
ДТЕК повертає світло після обстрілів (фото: dtek.com)

За минулий тиждень енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 560 тисяч родин у чотирьох областях, які були без світла внаслідок російських атак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Фахівці енергетичної компнанії продовжують щоденну роботу з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у регіонах України.

"З 7 по 13 вересня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 250 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 560 тисяч родин", - йдеться в повідомленні.

Найбільше відновлень було:

  • на Донеччині світло повернули у понад 260 тисяч домівок;
  • на Одещині електропостачання відновили для 233,5 тисячі родин;
  • на Дніпропетровщині - для майже 61 тисячі;
  • на Київщині - для близько 6,4 тисячі.
Читайте також: Енергетики зробили все можливе: у ДТЕК розповіли про підготовку до зими

Як пояснили у ДТЕК, енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання майже 4,5 млн домівок.

А минулого тижня найбільше ремонтів електромереж було на Одещині та Донеччині, а загалом світло повернулося у майже 1 млн осель.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕКЕлектроенергіяЕнергетики