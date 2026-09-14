Более 560 тысяч семей снова со светом: кому ДТЭК восстановил электроснабжение после атак

За прошлую неделю энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более 560 тысяч семей в четырех областях, которые были без света в результате российских атак.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Специалисты энергетической компании продолжают ежедневную работу по ликвидации последствий вражеских обстрелов в регионах Украины.
"С 7 по 13 сентября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 250 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество вновь доступно для более 560 тысяч семей", - говорится в сообщении.
Больше всего ремонтов было:
Как пояснили в ДТЭК, энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения и доступа к местам повреждений от ВСУ и ГСЧС.
Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение почти 4,5 млн домов.
А на прошлой неделе больше всего ремонтов электросетей было на Одесщине и Донетчине, а в целом свет вернулся почти в 1 млн домов.