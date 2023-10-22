Понад 550 ракет, випущених по Ізраїлю бойовиками ХАМАС, впали на території Гази, - ЦАХАЛ

Ізраїльські військові оприлюднили тепловізійні кадри, на яких видно невдалі запуски ракет ХАМАСом із Гази.

За даними ЦАХАЛу, з 7 жовтня понад 550 ракет, випущених по Ізраїлю, не досягли цілі, в результаті чого загинули палестинці.

Зокрема, речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що п'ята частина ракет, випущених вчора по Ізраїлю, впала на території Гази.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

У відповідь Ізраїль оголосив початок військової операції проти бойовиків. Солдати ЦАХАЛу вже заходили на територію Сектору Газа у рамках рейдів, але вони не просувалися вглиб.

При цьому вчора, 19 жовтня, у ЗМІ повідомили, що влада Ізраїлю дала "зелене світло" на введення військ у Сектор Газа.

Варто зазначити, що речник ЦАХАЛу заявив про підготовку до нового етапу війни. За словами представника ізраїльської армії, операція може тривати кілька тижнів.