Более 550 ракет, выпущенных по Израилю боевиками ХАМАС, упали на территории Газы, - ЦАХАЛ

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что более 550 ракет, выпущенных боевиками ХАМАС с 7 октября, упали на территории Сектора Газа, убив палестинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Израильские военные обнародовали тепловизионные кадры, на которых видны неудачные запуски ракет ХАМАС из Газы.
По данным ЦАХАЛа, с 7 октября более 550 ракет, выпущенных по Израилю, не достигли цели, в результате чего погибли палестинцы.
В частности, спикер Армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что пятая часть ракет, выпущенных вчера по Израилю, упала на территории Газы.
7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.
В ответ Израиль объявил о начале военной операции против боевиков. Солдаты ЦАХАЛ уже заходили на территорию Сектора Газа в рамках рейдов, но они не продвигались вглубь.
При этом вчера, 19 октября, в СМИ сообщили, что власти Израиля дали "зеленый свет" на ввод войск в Сектор Газа.
Стоит отметить, что представитель ЦАХАЛа заявил о подготовке к новому этапу войны. По словам представителя израильской армии, операция может занять несколько недель.
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