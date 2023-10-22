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Более 550 ракет, выпущенных по Израилю боевиками ХАМАС, упали на территории Газы, - ЦАХАЛ

Фото: более полутысячи ракет, выпущенных ХАМАСом по Израилю, упали в Газе (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что более 550 ракет, выпущенных боевиками ХАМАС с 7 октября, упали на территории Сектора Газа, убив палестинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Израильские военные обнародовали тепловизионные кадры, на которых видны неудачные запуски ракет ХАМАС из Газы.

По данным ЦАХАЛа, с 7 октября более 550 ракет, выпущенных по Израилю, не достигли цели, в результате чего погибли палестинцы.

В частности, спикер Армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что пятая часть ракет, выпущенных вчера по Израилю, упала на территории Газы.

Война в Израиле

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль объявил о начале военной операции против боевиков. Солдаты ЦАХАЛ уже заходили на территорию Сектора Газа в рамках рейдов, но они не продвигались вглубь.

При этом вчера, 19 октября, в СМИ сообщили, что власти Израиля дали "зеленый свет" на ввод войск в Сектор Газа.

Стоит отметить, что представитель ЦАХАЛа заявил о подготовке к новому этапу войны. По словам представителя израильской армии, операция может занять несколько недель.

 

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ХАМАСИзраильСектор Газа