Понад 550 ракет, випущених по Ізраїлю бойовиками ХАМАС, впали на території Гази, - ЦАХАЛ

В армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що понад 550 ракет, випущених бойовиками ХАМАСу з 7 жовтня, впали на території Сектору Газа, убивши палестинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Ізраїльські військові оприлюднили тепловізійні кадри, на яких видно невдалі запуски ракет ХАМАСом із Гази.

IDF thermal footage shows failed rocket launches from Gaza, landing short in the Strip. According to the IDF, more than 550 rockets have fallen short since Oct. 7. pic.twitter.com/snjY8Y1rTx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 21, 2023

За даними ЦАХАЛу, з 7 жовтня понад 550 ракет, випущених по Ізраїлю, не досягли цілі, в результаті чого загинули палестинці.

Зокрема, речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що п'ята частина ракет, випущених вчора по Ізраїлю, впала на території Гази.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

У відповідь Ізраїль оголосив початок військової операції проти бойовиків. Солдати ЦАХАЛу вже заходили на територію Сектору Газа у рамках рейдів, але вони не просувалися вглиб.

При цьому вчора, 19 жовтня, у ЗМІ повідомили, що влада Ізраїлю дала "зелене світло" на введення військ у Сектор Газа.

Варто зазначити, що речник ЦАХАЛу заявив про підготовку до нового етапу війни. За словами представника ізраїльської армії, операція може тривати кілька тижнів.