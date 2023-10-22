Более 550 ракет, выпущенных по Израилю боевиками ХАМАС, упали на территории Газы, - ЦАХАЛ

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что более 550 ракет, выпущенных боевиками ХАМАС с 7 октября, упали на территории Сектора Газа, убив палестинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Израильские военные обнародовали тепловизионные кадры, на которых видны неудачные запуски ракет ХАМАС из Газы.

IDF thermal footage shows failed rocket launches from Gaza, landing short in the Strip. According to the IDF, more than 550 rockets have fallen short since Oct. 7. pic.twitter.com/snjY8Y1rTx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 21, 2023

По данным ЦАХАЛа, с 7 октября более 550 ракет, выпущенных по Израилю, не достигли цели, в результате чего погибли палестинцы.

В частности, спикер Армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что пятая часть ракет, выпущенных вчера по Израилю, упала на территории Газы.

Война в Израиле

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль объявил о начале военной операции против боевиков. Солдаты ЦАХАЛ уже заходили на территорию Сектора Газа в рамках рейдов, но они не продвигались вглубь.

При этом вчера, 19 октября, в СМИ сообщили, что власти Израиля дали "зеленый свет" на ввод войск в Сектор Газа.

Стоит отметить, что представитель ЦАХАЛа заявил о подготовке к новому этапу войны. По словам представителя израильской армии, операция может занять несколько недель.