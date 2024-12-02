Понад 500 тисяч - на дітей: скільки українців оформили "тисячу Зеленського" за першу добу

Понад два з половиною мільйони українців оформили зимову "єПідтримку" за першу добу дії програми. Понад 500 тисяч заяв було подано на дітей.
Про це заявив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"2 500 000+ заяв про зимову "єПідтримку" за добу. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі", - написав Федоров.
Деталі:
Федоров також зауважив, що наразі оформити послугу можна за декілька секунд завдяки "Дії".
Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив про виплату українцям однієї тисячі гривень. Цю виплату в народі назвали "тисячею Зеленського".
Згодом Кабмін затвердив реалізацію плану щодо виплати "тисячі Зеленського". Зокрема, загалом буде витрачено 5 млрд гривень. При цьому оформити виплату можна через "Дію" з 1 грудня цього року.
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