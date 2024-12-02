Понад 500 тисяч - на дітей: скільки українців оформили "тисячу Зеленського" за першу добу

"2 500 000+ заяв про зимову "єПідтримку" за добу. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі", - написав Федоров.

Деталі:

на дітей подали 551 000+ заяв;

64 % користувачів жінки, 36 % - чоловіки;

середній вік - 30-40 років.

Федоров також зауважив, що наразі оформити послугу можна за декілька секунд завдяки "Дії".

"Тисяча Зеленського"

Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив про виплату українцям однієї тисячі гривень. Цю виплату в народі назвали "тисячею Зеленського".