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Понад 500 тисяч - на дітей: скільки українців оформили "тисячу Зеленського" за першу добу

Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Понад два з половиною мільйони українців оформили зимову "єПідтримку" за першу добу дії програми. Понад 500 тисяч заяв було подано на дітей.

Про це заявив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"2 500 000+ заяв про зимову "єПідтримку" за добу. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі", - написав Федоров.

Деталі:

  • на дітей подали 551 000+ заяв;
  • 64 % користувачів жінки, 36 % - чоловіки;
  • середній вік - 30-40 років.

Федоров також зауважив, що наразі оформити послугу можна за декілька секунд завдяки "Дії".

"Тисяча Зеленського"

Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив про  виплату українцям однієї тисячі гривень. Цю виплату в народі назвали "тисячею Зеленського".

Згодом Кабмін затвердив реалізацію плану щодо виплати "тисячі Зеленського". Зокрема, загалом буде витрачено 5 млрд гривень. При цьому оформити виплату можна через "Дію" з 1 грудня цього року.

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Володимир ЗеленськийМихайло Федоров