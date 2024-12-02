Более 500 тысяч - на детей: сколько украинцев оформили "тысячу Зеленского" за первые сутки

"2 500 000+ заявлений по зимней "єПідтримці" за сутки. Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов. Бесспорно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире", - написал Федоров.

Подробности:

на детей подали 551 000+ заявлений;

64% пользователей женщины, 36% - мужчины;

средний возраст – 30-40 лет.

Федоров также отметил, что оформить услугу можно за несколько секунд благодаря "Дії".

"Тысяча Зеленского"

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о выплате украинцам одной тысячи гривен. Эту выплату в народе назвали "тысячей Зеленского".