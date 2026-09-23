Понад 500 підрозділів отримали доступ до зброї на DOT-Chain Defence: деталі закупівель

Які підрозділи вже працюють із DOT-Chain Defence

До системи приєдналися, зокрема, підрозділи проєкту "Лінія дронів" та окремі штурмові полки. Відтепер вони також можуть самостійно замовляти безпілотні системи через DOT-Chain Defence відповідно до бойових потреб.

Маркетплейсом користуються підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Служби безпеки України, Головного управління розвідки та ДССТ, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

"Ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше підрозділів могли самостійно обирати собі зброю", - зазначив заступник міністра оборони Мстислав Банік.

За його словами, це дає військовим більше самостійності, контролю над забезпеченням і можливості планувати свої дії.

Рік тому DOT-Chain Defence був доступний лише 12 бригадам ЗСУ - з часом маркетплейс масштабували на більшість складових Сил оборони, оскільки модель дозволяє швидше закривати потреби безпосередньо на рівні підрозділів.

Загалом за понад рік роботи через DOT-Chain Defence Сили оборони отримали понад 1,3 млн дронів та інших засобів на 85 млрд грн - як напряму через маркетплейс, так і за програмою "Армія дронів. Бонус".

Що найчастіше замовляють військові

За структурою замовлень найбільшу частку становлять:

безпілотні літальні апарати - 84%;

засоби радіоелектронної боротьби - 8,6%;

наземні роботизовані комплекси - 7,2%;

боєприпаси - 0,2%.

Підрозділи підключені до маркетплейсу за трьома бюджетними програмами: власне DOT-Chain Defence, програма "Армія дронів. Бонус" та програма, яку фінансує МВС.

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