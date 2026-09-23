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Более 500 подразделений получили доступ к оружию на DOT-Chain Defence: детали закупок

14:29 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: закупка дронов (Минобороны)

К онлайн-магазину оружия DOT-Chain Defence, развиваемому Агентством оборонных закупок ДОТ Министерства обороны Украины, присоединились уже более 500 подразделений Сил обороны. Через маркетплейс военные самостоятельно выбирают и заказывают необходимые средства в соответствии с боевыми нуждами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Какие подразделения уже работают с DOT-Chain Defence

К системе присоединились, в частности, подразделения проекта "Линия дронов" и отдельные штурмовые полки. Теперь они также могут самостоятельно заказывать беспилотные системы через DOT-Chain Defence в соответствии с боевыми потребностями.

Маркетплейсом пользуются подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и ГССТ, непосредственно участвующих в боевых действиях.

"Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше подразделений могли самостоятельно выбирать оружие", - отметил заместитель министра обороны Мстислав Баник.

По его словам, это дает военным больше самостоятельности, контроля за обеспечением и возможности планировать свои действия.

Год назад DOT-Chain Defence был доступен лишь 12 бригадам ВСУ - со временем маркетплейс масштабировался на большинство составляющих сил обороны, поскольку модель позволяет быстрее закрывать потребности непосредственно на уровне подразделений.

Всего за более чем год работы через DOT-Chain Defence Силы обороны получили более 1,3 млн дронов и других средств на 85 млрд грн - как напрямую через маркетплейс, так и по программе "Армия дронов. Бонус".

Чаще всего заказывают военные

По структуре заказов наибольшую долю составляют:

  • беспилотные летательные аппараты - 84%;
  • средства радиоэлектронной борьбы - 8,6%;
  • наземные роботизированные комплексы - 7,2%;
  • боеприпасы - 0,2%.

Подразделения подключены к маркетплейс по трем бюджетным программам: собственно DOT-Chain Defence, программа "Армия дронов. Бонус" и программа, финансируемая МВД.

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Напомним, ранее в Киеве открыли интерактивную инсталляцию, которая впервые позволила гражданским посетителям опробовать логику работы закрытого маркетплейса DOT-Chain Defence - без возможности реального заказа. К тому моменту платформой уже пользовались 500 подразделений, а ее ассортимент охватывал почти 1200 средств от 300 производителей.

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