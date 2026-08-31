В АОЗ призначили тимчасового керівника агенції: хто ним буде

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель ухвалила рішення про тимчасового керівника АОЗ - ним став Артем Романюков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агенцію оборонних закупівель .

Романюков тимчасово очолив агенцію

Наглядова рада АОЗ одноголосно ухвалила рішення призначити Артема Романюкова, директора з розвитку агенції, тимчасово виконувати обов'язки її керівника на період конкурсного відбору. Рішення ухвалили після погодження його кандидатури Міністерством оборони України відповідно до Статуту АОЗ.

Романюков має досвід у сфері оборонних закупівель та державного управління - раніше він очолював Департамент політики закупівель Міністерства оборони України та обіймав посаду заступника міністра стратегічних галузей промисловості України.

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Триває пошук постійного керівника та членів Наглядової ради

Для пошуку постійного керівника АОЗ агенція готує закупівлю послуг рекрутингової компанії, конкурсний відбір планують завершити до кінця 2026 року.

Паралельно АОЗ уклав угоду з рекрутинговою компанією Friisberg & Partners International, яка здійснюватиме пошук кандидатів на дві посади незалежних членів Наглядової ради.

Процес координує Міністерство оборони України за участю рекрутингового партнера та Комітету з призначень і винагород Наглядової ради АОЗ, завершити відбір планують найближчим часом.