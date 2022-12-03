Понад 500 окупантів та гелікоптер: нові втрати РФ в Україні від Генштабу

За даними на ранок суботи, 3 грудня, українські військові ліквідували за добу 510 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 90 600 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Українські військові 2 грудня успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях. При цьому Росія дещо змінила тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні. На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, вона може вдатися до нової атаки, коли вдарять морози до -10 градусів.

Відзначимо, протягом доби російські війська вдарили ракетами по населеному пункту в Запорізькій області, і внаслідок ворожої нічної атаки було пошкоджено будинки. До того ж російські окупанти у ніч на 3 грудня дев'ять разів атакували з "Градів" і важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

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