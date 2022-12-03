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Окупанти вдарили ракетами по Запорізькій області: голова ОВА показав наслідки

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Запорізька область, Субота 03 грудня 2022 07:35
Окупанти вдарили ракетами по Запорізькій області: голова ОВА показав наслідки Фото: Олександр Старух, голова Запорізької ОВА (facebook.starukholexander)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська вдарили ракетами по населеному пункту в Запорізькій області, і внаслідок ворожої нічної атаки було пошкоджено будинки.

Про це 3 грудня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха.

Чиновник поінформував про два "прильоти" у населеному пункті, назви якого не став поки що озвучувати.

"Вночі ворог знову наніс удар по мирних територіях нашої області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району, зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель", - йдеться в повідомленні.

При цьому глава ОВА зазначив, що, за попередньою інформацією, жертв, на щастя, немає.

Наслідки російського нічного обстрілу Запорізької області 3 грудня (фото: t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, перед цим, у ніч проти 30 листопада, російські окупанти обстріляли Запорізьку область та влучили у газорозподільний пункт. Внаслідок атаки без газу залишилося три вулиці одного з населених пунктів.

Раніше, 17 листопада, вночі росіяни завдали ракетного удару по Вільнянській Запорізькій області. Внаслідок влучання трьох ракет зруйновано цивільні споруди, у тому числі - було зруйновано двоповерховий житловий будинок.

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