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Ніч суцільних обстрілів. Росіяни накрили з "Градів" Нікопольський район

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Субота 03 грудня 2022 07:49
Ніч суцільних обстрілів. Росіяни накрили з "Градів" Нікопольський район Фото: Росіяни вночі накрили з "Градів" Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 3 грудня дев'ять разів атакували з "Градів" і важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Ніч суцільних обстрілів. Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів. Люди неушкоджені", - зазначив посадовець.

Резніченко вказав, що внаслідок ворожих ударів понiвеченi два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побитi 50 сонячних панелей.

"У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж минулося без постраждалих. Пошкодженi кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід", - розповів також глава ОВА.

Окрім цього, за його словами через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному подвір'ї. Вогнеборці полум’я уже загасили.

"В інших районах ніч була тихою - без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додав посадовець.

Росіяни накрили з "Градів" Нікопольський район / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, окупанти ввечері 2 грудня завдали удару по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені електромережі - місто залишилося без світла.

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