Больше 500 оккупантов и вертолет: новые потери РФ в Украине от Генштаба
Фото: Генштаб назвал обновленные потери России в Украине за сутки (GettyImages)
По данным на утро субботы, 3 декабря, украинские военные ликвидировали за сутки 510 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 90 600 военных.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 90600 (+510);
- танков - 2917 (+1);
- боевых бронированных машин - 5886 (+3);
- артиллерийских систем - 1906 (+1);
- РСЗО - 395 (+0);
- средства ПВО - 210 (+0);
- самолетов - 280 (+0);
- вертолетов - 263 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1572 (+8);
- крылатые ракеты - 531 (+0);
- корабли/катера - 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 4472 (+8);
- специальная техника - 163 (+0).