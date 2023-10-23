Понад 500 окупантів та 30 одиниць техніки: втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили 515 окупантів та 30 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, за добу армія РФ завдала 30 авіаційних ударів. Зокрема, вночі ворог знову скидав керовані авіабомби. Так, лише на Авдіївському напрямку за цю ніч впало 25 КАБ.

Окрім того, противник за добу провів 57 бойових зіткнень та здійснив 922 артобстріли.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського - відбито понад 20 атак ворога.

Також окупанти провели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки - відбито 24 атаки ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники дали загарбникам жорстку відсіч в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Вербового та Роботиного.

Водночас триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку та виснаження ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в глибині його оборони.

Втрати ворога

Наші ракетники та артилеристи протягом доби виконали 1425 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 515 осіб.

Також українські бійці знищили 30 одиниць військової техніки противника, зокрема:

9 танків;

6 ББМ;

2 артсистеми;

1 засіб ППО;

5 БПЛА;

5 автомобілів;

2 одиниці спеціальної техніки.

Окрім того, була знищена станція радіоелектронної боротьби "Пєроєд". Це новітня російська розробка, яка призначена для боротьби з дронами-камікадзе.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки та Андріївки. Водночас російські окупанти через значні втрати перекидають на цю ділянку фронту додаткові підрозділи.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 23 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 294 700 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 22 ББМ та 25 артсистем.