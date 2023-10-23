Втрати РФ в Україні перевищили 294 тисячі окупантів, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 23 жовтня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 23 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 294 700 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 22 ББМ та 25 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 294700 (+870) осіб ліквідовано,

танків ‒ 5093 (+12) од,

бойових броньованих машин - 9653 (+22) од,

артилерійських систем - 7057 (+25) од,

РСЗВ - 825 од,

засоби ППО - 551 (+2) од,

літаків - 320 од,

гелікоптерів - 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5345 (+6),

крилаті ракети - 1536 (+1) од,

кораблі /катери - 20 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9419 (+15) од,

спеціальна техніка - 998 (+7). Втрати РФ в Україні За тиждень, з 16 по 22 жовтня, українські військові ліквідували 6060 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити три літаки, 8 вертольотів і 70 БПЛА. Нагадаємо, вчора на Таврійському напрямку вдалося знищити 615 окупантів та російський РЛС "Зоопарк" вартістю понад 10 млн доларів.