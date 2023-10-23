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Втрати РФ в Україні перевищили 294 тисячі окупантів, - Генштаб

Україна, Понеділок 23 жовтня 2023 08:07
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Втрати РФ в Україні перевищили 294 тисячі окупантів, - Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 23 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 23 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 294 700 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 22 ББМ та 25 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 294700 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 5093 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 9653 (+22) од,
  • артилерійських систем - 7057 (+25) од,
  • РСЗВ - 825 од,
  • засоби ППО - 551 (+2) од,
  • літаків - 320 од,
  • гелікоптерів - 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5345 (+6),
  • крилаті ракети - 1536 (+1) од,
  • кораблі /катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9419 (+15) од,
  • спеціальна техніка - 998 (+7).

Втрати РФ в Україні

За тиждень, з 16 по 22 жовтня, українські військові ліквідували 6060 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити три літаки, 8 вертольотів і 70 БПЛА.

Нагадаємо, вчора на Таврійському напрямку вдалося знищити 615 окупантів та російський РЛС "Зоопарк" вартістю понад 10 млн доларів.

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