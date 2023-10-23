Втрати РФ в Україні перевищили 294 тисячі окупантів, - Генштаб
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 23 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 294 700 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 22 ББМ та 25 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 294700 (+870) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 5093 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 9653 (+22) од,
- артилерійських систем - 7057 (+25) од,
- РСЗВ - 825 од,
- засоби ППО - 551 (+2) од,
- літаків - 320 од,
- гелікоптерів - 324 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5345 (+6),
- крилаті ракети - 1536 (+1) од,
- кораблі /катери - 20 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9419 (+15) од,
- спеціальна техніка - 998 (+7).
Втрати РФ в Україні
За тиждень, з 16 по 22 жовтня, українські військові ліквідували 6060 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити три літаки, 8 вертольотів і 70 БПЛА.
Нагадаємо, вчора на Таврійському напрямку вдалося знищити 615 окупантів та російський РЛС "Зоопарк" вартістю понад 10 млн доларів.
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