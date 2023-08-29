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Более 500 оккупантов и 25 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Украина, Вторник 29 августа 2023 08:20
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Более 500 оккупантов и 25 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 29 августа (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 29 августа, составили 530 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 261 840 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 25 артсистемы и 17 ББМ россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 261840 (+530) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4414 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 8579 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 5450 (+25) ед,
  • РСЗО - 733 (+3) ед,
  • средства ПВО - 500 (+1) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4387 (+4),
  • крылатые ракеты - 1419 (+4) ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7909 (+43) ед,
  • специальная техника - 820 (+11).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро вторника, 29 августа, по всей линии фронта продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения. ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ вытеснили оккупантов с позиций к востоку от Клещиевки и в центре села. Всего на Бахмутском направлении ВСУ освободили 44 квадратных километра.

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