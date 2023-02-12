Понад 50 "прильотів". Росіяни завдали ударів по Сумській області з мінометів та артилерії

У неділю, 12 лютого, прокремлівські війська завдавали ударів по громадах Сумської області з мінометів та артилерії. Усього було зафіксовано понад 50 "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.
"Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Есманьської, Юнаківської, Краснопільської та Зноб-Новгородської. Було зафіксовано понад 50 "прильотів", - йдеться у повідомленні.
Так, росіяни обстріляли:
Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли три громади на Сумщині.
Крім того, 10 лютого протягом дня російські військові обстріляли сім громад Сумської області і скинули вибухівку з безпілотника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.