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Росіяни обстріляли три громади Сумської області: було майже 50 "прильотів"

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Сумська область, Субота 11 лютого 2023 22:07
Росіяни обстріляли три громади Сумської області: було майже 50 "прильотів" Фото: Росіяни обстріляли три громади Сумської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 11 лютого, російські військові обстріляли три громади у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Миропільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської. Було зафіксовано 45 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

  • Миропільська громада: по території громади росіяни били з мінометів. Усього за день було 14 "прильотів";
  • Зноб-Новгородська громада: ближче до обіду було здійснено мінометний обстріл громади - 17 прильотів, а після 14.00 - зафіксовано удари зі ствольної артилерії - 8 "прильотів";
  • Шалигинська громада: був артобстріл території (ймовірно зі ствольної артилерії) - 6 "прильотів";

"На щастя, в усіх випадках − без наслідків. Віримо в наших захисників", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у суботу, 11 лютого, російські військові вчетверте атакували прикордоння Сумської області.

Вчора, 10 лютого, протягом дня російські військові здійснили обстріл семи громад Сумської області та скинули вибухівку з БПЛА.

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