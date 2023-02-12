Более 50 "прилетов". Россияне нанесли удары по Сумской области из минометов и артиллерии

В воскресенье, 12 февраля, прокремлевские войска наносили удары по громадам Сумской области из минометов и артиллерии. Всего было зафиксировано более 50 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.
"В течение дня враг совершил обстрелы 4 территориальных громад области: Эсманьской, Юнаковской, Краснопольской и Зноб-Новгородской. Было зафиксировано более 50 "прилетов", - говорится в сообщении.
Так, россияне обстреляли:
Напомним, вчера оккупанты обстреляли три громады в Сумской области.
Кроме того, 10 февраля в течение дня российские военные произвели обстрел семи громад Сумской области и сбросили взрывчатку с беспилотника.
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