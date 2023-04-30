Понад 50 "прильотів". Окупанти обстріляли три громади Сумської області

У неділю, 30 квітня, російські війська обстріляли три громади Сумської області. Усього було зафіксовано понад 50 "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram .
Так, росіяни завдали ударів по:
Нагадаємо, 27 квітня російські війська 27 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Загалом зафіксовано понад 130 "прильотів".
Крім того, внаслідок обстрілу, який здійснили росіяни 26 квітня, було поранено людей та пошкоджено громадянську інфраструктуру.
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