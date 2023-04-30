Более 50 "прилетов". Оккупанты обстреляли три общины Сумской области

В воскресенье, 30 апреля, российские войска обстреляли три общины Сумской области. Всего было зафиксировано более 50 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.
Так, россияне нанесли удары по:
Напомним, 27 апреля российские войска 27 раз обстреляли пограничные общины Сумской области. В общей сложности зафиксировано более 130 "прилетов".
Кроме того, в результате обстрела, который произвели россияне 26 апреля, были ранены люди и повреждена гражданская инфраструктура.
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