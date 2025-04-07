UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Понад 50 країн проведуть переговори зі США після тарифів Трампа

Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США готуються до серії торговельних переговорів з більш ніж півсотнею країн. У центрі уваги - тарифи, запроваджені Вашингтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів США Скотта Бессента в соцмережі X.

На думку Бессента, Китай вирішив "ізолювати себе", оскільки він ввів додаткові тарифи на імпорт американських товарів.

"Понад 50 країн відреагували відкрито і позитивно на історичну дію президента США Дональда Трампа зі створення більш справедливої, більш процвітаючої системи світової торгівлі. Ми з нетерпінням чекаємо змістовних переговорів із ними найближчими тижнями", - додав він.

Тарифи США

Нагадаємо, 3 квітня президент США Дональд Трамп запровадив додаткові тарифи на імпорт із понад 180 країн. При цьому він пригрозив, що в разі відповідних тарифів він може задіяти більш жорсткі заходи.

Незважаючи на це, Китай також запровадив тарифи на імпорт американських товарів. Країна закликала США негайно скасувати рішення про мита.

Уже сьогодні, 7 квітня, Трамп написав, що якщо Пекін не скасує таке рішення, він введе проти КНР додаткові 50% тарифи.

Детальніше про наслідки глобальної торговельної війни, яку почали США, - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайДональд ТрампСкотт БессентТарифи