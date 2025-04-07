Понад 50 країн проведуть переговори зі США після тарифів Трампа

Тарифи США

Нагадаємо, 3 квітня президент США Дональд Трамп запровадив додаткові тарифи на імпорт із понад 180 країн. При цьому він пригрозив, що в разі відповідних тарифів він може задіяти більш жорсткі заходи.

Незважаючи на це, Китай також запровадив тарифи на імпорт американських товарів. Країна закликала США негайно скасувати рішення про мита.

Уже сьогодні, 7 квітня, Трамп написав, що якщо Пекін не скасує таке рішення, він введе проти КНР додаткові 50% тарифи.

Детальніше про наслідки глобальної торговельної війни, яку почали США, - в матеріалі РБК-Україна.

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