Более 50 стран проведут переговоры с США после тарифов Трампа

Тарифы США

Напомним, 3 апреля президент США Дональд Трамп ввел дополнительные тарифы на импорт из более чем 180 стран. При этом он пригрозил, что в случае ответных тарифов он может задействовать более жесткие меры.

Несмотря на это, Китай также ввел тарифы на импорт американских товаров. Страна призвала США немедленно отменить решение о пошлинах.

Уже сегодня, 7 апреля, Трамп написал, что если Пекин не отменит такое решение, он введет против КНР дополнительные 50% тарифы.

Детальнее о последствиях глобальной торговой войны, которую начали США, - в материале РБК-Украина.

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