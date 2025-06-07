Понад 50 дронів, КАБи і жертви: що відомо про найпотужніший обстріл Харкова

Найпотужніший удар

Мер міста Ігор Терехов заявив, що, за попередніми підрахунками, ворог атакував місто 48 "Шахедами", двома ракетами та чотирма керованими авіабомбами.

"Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів", - написав Терехов вночі у Telegram.

Прокуратура називає ще більші цифри. За словами начальника управління облпрокуратури Спартака Борисенка, РФ била по Харкову понад 50 дронами, чотирма керованими авіабомбами й однією ракетою, ймовірно, Х-35.



Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов каже про 53 "Шахеди", які цієї ночі атакували Харків.

Пошкодження

Загалом під ударом ворога цієї ночі було два райони Харкова. За даними мера, зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків та 13 приватних будинків.

Фото: РФ масовано вдарила по Харкову (t.me/dsns_telegram)

Київський район

За даними ОВА, внаслідок влучання 40 дронів, чотирьох КАБів та ракети по території підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 квадратних метрів. Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завали можуть знаходитися люди.

Також відомо про влучання дронів у приватний будинок, який загорівся, у дерево біля двоповерхівки та у землю, внаслідок чого загорілася господарча споруда.

Основʼянський район

Влучання БпЛА в дев'ятиповерховий будинок. Загорілися 12 квартир на 7, 8 та 9 му поверсі на площі 600 квадратних метрів.

З-під завалів деблокували жінку.

Також горіли два автомобілі.

Жертви і постраждалі

Станом на 8:40 відомо про 21 постраждалого у Харкові. Серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.

Внаслідок масованої атаки РФ загинули троє жителів Харкова.