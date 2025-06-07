Понад 50 дронів, КАБи і жертви: що відомо про найпотужніший обстріл Харкова

Росія в ніч на 7 червня масовано атакувала Харків дронами, ракетами та бомбами. Це був найпотужніший обстріл міста з початку повномасштабної війни.
Що відомо про наслідки атаки на Харків - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Мер міста Ігор Терехов заявив, що, за попередніми підрахунками, ворог атакував місто 48 "Шахедами", двома ракетами та чотирма керованими авіабомбами.
"Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів", - написав Терехов вночі у Telegram.
Прокуратура називає ще більші цифри. За словами начальника управління облпрокуратури Спартака Борисенка, РФ била по Харкову понад 50 дронами, чотирма керованими авіабомбами й однією ракетою, ймовірно, Х-35.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов каже про 53 "Шахеди", які цієї ночі атакували Харків.
Загалом під ударом ворога цієї ночі було два райони Харкова. За даними мера, зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків та 13 приватних будинків.
Фото: РФ масовано вдарила по Харкову (t.me/dsns_telegram)
Київський район
Основʼянський район
Станом на 8:40 відомо про 21 постраждалого у Харкові. Серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.
Внаслідок масованої атаки РФ загинули троє жителів Харкова.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі Росія випустила по Україні 206 дронів та 9 ракет різних типів, зокрема і балістичні. Сили ППО знешкодили 167 дронів та збили сім ракет.
Зафіксовано влучання у 10 локаціях, а падіння уламків - 7 локаціях.
Також вночі під ударом ворога була Дніпропетровська область. У регіоні знищили 6 ракет і 27 ракет у регіоні. Ворог атакував Дніпро та Павлоград, є пошкодження і постраждалі.
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