Более 50 дронов, КАБы и жертвы: что известно о самом мощном обстреле Харькова

Россия в ночь на 7 июня массированно атаковала Харьков дронами, ракетами и бомбами. Это был самый мощный обстрел города с начала полномасштабной войны.
Что известно о последствиях атаки на Харьков - в материале РБК-Украина ниже.
Мэр города Игорь Терехов заявил, что, по предварительным подсчетам, враг атаковал город 48 "Шахедами", двумя ракетами и четырьмя управляемыми авиабомбами.
"Харьков сейчас переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов", - написал Терехов ночью в Telegram.
Прокуратура называет еще большие цифры. По словам начальника управления облпрокуратуры Спартака Борисенко, РФ била по Харькову более 50 дронами, четырьмя управляемыми авиабомбами и одной ракетой, вероятно, Х-35.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит о 53 "Шахедах", которые этой ночью атаковали Харьков.
Всего под ударом врага этой ночью было два района Харькова. По данным мэра, зафиксировано повреждение 18 многоквартирных домов и 13 частных домов.
Фото: РФ массированно ударила по Харькову (t.me/dsns_telegram)
Киевский район
Основянский район
По состоянию на 8:40 известно о 21 пострадавшем в Харькове. Среди них полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.
В результате массированной атаки РФ погибли трое жителей Харькова.
Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью Россия выпустила по Украине 206 дронов и 9 ракет различных типов, в том числе и баллистические. Силы ПВО обезвредили 167 дронов и сбили семь ракет.
Зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение обломков - 7 локациях.
Также ночью под ударом врага была Днепропетровская область. В регионе уничтожили 6 ракет и 27 ракет в регионе. Враг атаковал Днепр и Павлоград, есть повреждения и пострадавшие.
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