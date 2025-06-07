Более 50 дронов, КАБы и жертвы: что известно о самом мощном обстреле Харькова

Самый мощный удар

Мэр города Игорь Терехов заявил, что, по предварительным подсчетам, враг атаковал город 48 "Шахедами", двумя ракетами и четырьмя управляемыми авиабомбами.

"Харьков сейчас переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов", - написал Терехов ночью в Telegram.

Прокуратура называет еще большие цифры. По словам начальника управления облпрокуратуры Спартака Борисенко, РФ била по Харькову более 50 дронами, четырьмя управляемыми авиабомбами и одной ракетой, вероятно, Х-35.



Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит о 53 "Шахедах", которые этой ночью атаковали Харьков.

Повреждения

Всего под ударом врага этой ночью было два района Харькова. По данным мэра, зафиксировано повреждение 18 многоквартирных домов и 13 частных домов.

Фото: РФ массированно ударила по Харькову (t.me/dsns_telegram)

Киевский район

По данным ОВА, в результате попадания 40 дронов, четырех КАБов и ракеты по территории предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 квадратных метров. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди.

Также известно о попадании дронов в частный дом, который загорелся, в дерево возле двухэтажки и в землю, в результате чего загорелась хозяйственная постройка.

Основянский район

Попадание БпЛА в девятиэтажный дом. Загорелись 12 квартир на 7, 8 и 9-м этаже на площади 600 квадратных метров.

Из-под завалов деблокировали женщину.

Также горели два автомобиля.

Жертвы и пострадавшие

По состоянию на 8:40 известно о 21 пострадавшем в Харькове. Среди них полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.

В результате массированной атаки РФ погибли трое жителей Харькова.