Понад 5 тисяч учнів повернуться до очного навчання: де відкрили укриття і підземні школи

Де з'явилися нові укриття

Нові та модернізовані захисні споруди облаштували у громадах Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Значна частина об'єктів розташована у громадах із високим і дуже високим рівнями безпекового ризику. Створення укриттів там має забезпечити можливість організувати очне навчання навіть в умовах війни.

"Хочемо, щоб кожен учень мав можливість повноцінно проживати своє шкільне життя: навчатися разом з однокласниками, спілкуватися з учителями, розвивати свої здібності, знаходити друзів і будувати плани на майбутнє. Саме тому повернення дітей до безпечного очного навчання є одним із ключових пріоритетів МОН", - зазначив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Він також додав, що держава продовжує інвестувати в укриття, відновлення та розвиток шкільної інфраструктури, щоб в умовах війни українські діти мали доступ до якісної освіти і могли навчатися в середовищі, де їхня безпека є першою умовою.

Скільки грошей виділили на укриття у 2026 році

У 2026 році на облаштування укриттів у школах передбачено 5 млрд гривень державної субвенції.

Кошти спрямовують на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт захисних споруд, зокрема на завершення проєктів, розпочатих у попередні роки.

Цьогоріч державне фінансування охоплює 113 укриттів у 22 областях України. Пріоритет надають громадам із високим і дуже високим рівнями безпекового ризику.

Загалом у 2023-2026 роках із державного бюджету місцевим бюджетам уже спрямували майже 20 млрд гривень на облаштування укриттів у закладах освіти.

За даними МОН, ці кошти дають громадам можливість будувати нові захисні споруди, реконструювати наявні та створювати умови для повернення дітей до очного навчання.

Ремонти й будівництво укриттів здійснюють територіальні громади. Фінансування також відбувається за підтримки міжнародних партнерів - зокрема в межах програми LEARN зі Світовим банком та інструменту Ukraine Facility Європейського Союзу.