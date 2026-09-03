Более 5 тысяч учеников вернутся к очной учебе: где открыли подземные школы и укрытия

Где появились новые укрытия

Новые и модернизированные защитные постройки обустроили в громадах Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Значительная часть объектов расположена в громадах с высоким и очень высоким уровнем риска безопасности. Создание укрытий там должно обеспечить возможность организовать очное обучение даже в условиях войны.

"Хотим, чтобы каждый ученик имел возможность полноценно проживать свою школьную жизнь: учиться вместе с одноклассниками, общаться с учителями, развивать свои способности, находить друзей и строить планы на будущее. Именно поэтому возвращение детей к безопасному очному обучению является одним из ключевых приоритетов Минобразования", - отметил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Он также добавил, что государство продолжает инвестировать в укрытие, восстановление и развитие школьной инфраструктуры, чтобы в условиях войны украинские дети имели доступ к качественному образованию и могли учиться в среде, где их безопасность является первым условием.

Сколько денег выделили на укрытие в 2026 году

В 2026 году на обустройство укрытий в школах предусмотрено 5 млрд гривен государственной субвенции.

Средства направляются на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт защитных сооружений, в частности, на завершение проектов, начатых в предыдущие годы.

В этом году государственное финансирование охватывает 113 укрытий в 22 областях Украины. Приоритет предоставляют громадам с высоким и очень высоким уровнем риска безопасности.

В 2023-2026 годах из государственного бюджета местным бюджетам уже направили почти 20 млрд гривен на обустройство укрытий в учебных заведениях.

По данным МОН, эти средства дают громадам возможность строить новые защитные сооружения, реконструировать имеющиеся и создавать условия для возвращения детей к очной учебе.

Ремонты и строительство укрытий осуществляют территориальные громады. Финансирование также происходит при поддержке международных партнеров - в частности, в рамках программы LEARN с Всемирным банком и инструмента Ukraine Facility Европейского Союза.