Понад 5 млн родин зі світлом: ДТЕК ліквідував наслідки обстрілів у грудні

Україна, Понеділок 05 січня 2026 17:32
Понад 5 млн родин зі світлом: ДТЕК ліквідував наслідки обстрілів у грудні Фото: ДТЕК повернув світло понад 5 млн родин після обстрілів РФ (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Протягом грудня енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 5 млн родин. Їх оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Одещині, де ворог активно атакує енергетичну інфраструктуру. Тут за місяць енергетики повернули світло в домівки 1,7 млн родин.

Водночас на Донеччині енергетикам вдалося повернути електроенергію 1,6 млн сімей після ворожих атак.

Київ та Київщина також залишалися постійними цілями ворога в грудні. За місяць тут повернули електропостачання у 771 тисячу та майже 400 тисяч осель відповідно.

Крім того, Дніпропетровщина постійно страждає від ракетних атак та ворожих обстрілів, особливо південь регіону, наближений до зони бойових дій. У грудні енергетикам вдалося повернути світло у домівки 595 тисяч родин місцевих мешканців.

Нагадаємо, що у листопаді енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електропостачання понад 3,5 млн родинам у чотирьох областях та Києві.

Раніше повідомлялось, що ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло 180 тисячам родин Одещини, чиї оселі знеструмлювались внаслідок масованої атаки.

