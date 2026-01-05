ua en ru
Более 5 млн семей со светом: ДТЭК ликвидировал последствия обстрелов в декабре

Украина, Понедельник 05 января 2026 17:32
Более 5 млн семей со светом: ДТЭК ликвидировал последствия обстрелов в декабре Фото: ДТЭК вернул свет более 5 млн семей после обстрелов РФ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В течение декабря энергетики компании ДТЭК вернули свет более 5 млн семей. Их дома были обесточены в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Одесской области, где враг активно атакует энергетическую инфраструктуру. Здесь за месяц энергетики вернули свет в дома 1,7 млн семей.

В то же время в Донецкой области энергетикам удалось вернуть электроэнергию 1,6 млн семей после вражеских атак.

Киев и Киевская область также оставались постоянными целями врага в декабре. За месяц здесь вернули электроснабжение в 771 тысячу и почти 400 тысяч домов соответственно.

Кроме того, Днепропетровщина постоянно страдает от ракетных атак и вражеских обстрелов, особенно юг региона, приближенный к зоне боевых действий. В декабре энергетикам удалось вернуть свет в дома 595 тысяч семей местных жителей.

Напомним, что в ноябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули электроснабжение более 3,5 млн семей в четырех областях и Киеве.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова вернул свет 180 тысячам семей Одесской области, чьи дома обесточивались в результате массированной атаки.

