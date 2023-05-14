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Понад 4000 окупантів, майже 470 одиниць техніки та 124 дронів. Втрати РФ за тиждень

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Україна, Неділя 14 травня 2023 15:53
Понад 4000 окупантів, майже 470 одиниць техніки та 124 дронів. Втрати РФ за тиждень Фото: з'явилися дані щодо втрат Росії в Україні за 7 днів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень з 8 по 14 травня українські військові ліквідували 4450 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 469 одиниць техніки, 23 ракети і 124 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 08-14.05 орієнтовно склали:

  • особового складу 4450 осіб ліквідовано,
  • танків - 33 од.,
  • бойових броньованих машин - 77 од.,
  • артилерійських систем - 106 од.,
  • РСЗВ - 8 од.,
  • засобів ППО - 8 од,
  • літаків - 0 од.,
  • вертольотів - 0 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 124,
  • крилатих ракет - 23,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 66 од,
  • спеціальної техніки - 24.

Як повідомлялось, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Зокрема, українські війська відбили численні атаки окупантів в районі Мар’їнки.

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