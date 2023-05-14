Понад 4000 окупантів, майже 470 одиниць техніки та 124 дронів. Втрати РФ за тиждень
За тиждень з 8 по 14 травня українські військові ліквідували 4450 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 469 одиниць техніки, 23 ракети і 124 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 08-14.05 орієнтовно склали:
- особового складу 4450 осіб ліквідовано,
- танків - 33 од.,
- бойових броньованих машин - 77 од.,
- артилерійських систем - 106 од.,
- РСЗВ - 8 од.,
- засобів ППО - 8 од,
- літаків - 0 од.,
- вертольотів - 0 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 124,
- крилатих ракет - 23,
- кораблів/катерів - 0 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 66 од,
- спеціальної техніки - 24.
Як повідомлялось, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Зокрема, українські війська відбили численні атаки окупантів в районі Мар’їнки.
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