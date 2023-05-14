Понад 4000 окупантів, майже 470 одиниць техніки та 124 дронів. Втрати РФ за тиждень

За тиждень з 8 по 14 травня українські військові ліквідували 4450 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 469 одиниць техніки, 23 ракети і 124 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Як повідомлялось, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Зокрема, українські війська відбили численні атаки окупантів в районі Мар’їнки.

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