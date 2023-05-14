ЗСУ відбили численні російські атаки поблизу Мар’їнки: карти боїв ISW

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські війська відбили численні атаки окупантів в районі Мар’їнки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Генштаб України повідомив, що російські війська намагалися покращити свої тактичні позиції та провели невдалі наступальні операції поблизу Масютівки Харківської області (13 км на північний схід від Куп’янська) та Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового) та Стельмахівка (15 км на захід від Сватового) Луганської області.

Російські джерела стверджували, що 13 травня їхні війська продовжували наступ у районі Кремінної. Блогер з РФ стверджував, що російські війська проводили штурм поблизу Григорівки (11 км на південь від Кремінної).

У Генштабі України повідомили, що окупанти 13 травня не проводили наступальних дій у районі Кремінної.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 травня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів у північно-західному Бахмуті. Євген Пригожин, 12 травня, заявив, що "вагнерівці" просунулися в Бахмуті на 400 метрів і наразі українські сили контролюють два квадратних кілометри міста. Російський блогер стверджував, що бойові зіткнення були також біля Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в самому Бахмуті; за 11 км на північний захід від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки, Григорівки та Богданівки; і в межах 14 км на південний захід від Бахмута поблизу Білої Гори та Ступочок.

13 травня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили численні російські атаки поблизу Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки). Російський блогер стверджував, що сили РФ проводили безуспішні штурми біля Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки) та в напрямку Авдіївки з боку Опитного (4 км на південь від Авдіївки).

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 травня, показують, що українські сили діють поблизу залізничної лінії на північ від Красногорівки (10 км на північ від Авдіївки) та на захід від Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки).



"Південна вісь"