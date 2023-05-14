Более 4000 окупантов, почти 470 единиц техники и 124 дронов. Потери РФ за неделю
За неделю, с 8 по 14 мая, украинские военные ликвидировали 4450 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 469 единиц техники, 23 ракеты и 124 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 08-14.05 ориентировочно составили:
- личного состава 4450 человек ликвидировано,
- танков - 33 ед,
- боевых бронированных машин - 77 ед,
- артиллерийских систем - 106 ед,
- РСЗО - 8 ед,
- средств ПВО - 8 ед,
- самолетов - 0 ед,
- вертолетов - 0 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 124,
- крылатых ракет – 23,
- кораблей /катеров - 0 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 66 ед,
- специальной техники - 24.
Как сообщалось, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В частности, украинские войска отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки.
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