Более 4000 окупантов, почти 470 единиц техники и 124 дронов. Потери РФ за неделю

За неделю, с 8 по 14 мая, украинские военные ликвидировали 4450 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 469 единиц техники, 23 ракеты и 124 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Как сообщалось, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В частности, украинские войска отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки.

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