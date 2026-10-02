Понад 40 українців повернулися з окупації через Волинь, - Лубінець

Повернення з окупації через КПП на Волині

За сприяння Офісу Омбудсмана та партнерських організацій у серпні-вересні цього року через пункт пропуску "Мокрани - Доманове" на Волині повернувся 41 громадянин України, зазначив Лубінець.

"Серед них - четверо дітей та п’ятеро підлітків", - уточнив він.

Лубінець розказав, що одна з родин змогла повернутися після того, як батько сімейства був звільнений із полону.

"Їхній старший син залишається в полоні з 17 квітня 2022 року. Жінка та її молодший син перебували під постійним контролем окупантів", - каже омбудсман.

Фото: Українці, що повернулися з окупації (t.me/dmytro_lubinetzs)

За їх словами, раніше загарбники помістили їх до місця несвободи, де вони зазнавали примусового лікування. Проте тепер змогли повернутися в Україну.

"Серед повернутих також молода медикиня. Її вдалося вивезти напередодні фактичної мобілізації до збройних формувань держави-агресора", - каже Лубінець.

Ще один чоловік на тимчасово окупованій території України кілька разів зазнавав затримань та утримувався у підвалах. У нього вилучили паспорт громадянина України, зауважив чиновник.