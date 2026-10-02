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Более 40 украинцев вернулись из оккупации через Волынь, - Лубинец

17:00 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Украинка, вернувшаяся из оккупации через Волынь (t.me/dmytro_lubinetzs)

Всего 41 украинец за август и сентябрь 2026 вернулся из оккупации через КПП на Волыни. Среди них - 9 несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Возвращение из оккупации через КПП на Волыни

При содействии Офиса Омбудсмана и партнерских организаций в августе-сентябре этого года через пункт пропуска "Мокраны - Доманово" на Волыни вернулся 41 гражданин Украины, отметил Лубинец.

"Среди них - четверо детей и пятеро подростков", - уточнил он.

Лубинец рассказал, что одна из семей смогла вернуться после того, как отец семейства был освобожден из плена.

"Их старший сын остается в плену с 17 апреля 2022 года. Женщина и ее младший сын находились под постоянным контролем оккупантов", - говорит омбудсман.

Фото: Вернувшиеся из оккупации украинцы (t.me/dmytro_lubinetzs)

По их словам, ранее захватчики поместили их в месте несвободы, где они подвергались принудительному лечению. Однако теперь смогли вернуться в Украину.

"Среди возвращенных также молодая медик. Ее удалось вывезти накануне фактической мобилизации в вооруженные формирования государства-агрессора", - говорит Лубинец.

Еще один человек на временно оккупированной территории Украины несколько раз подвергался задержаниям и содержался в подвалах. У него изъяли паспорт гражданина Украины, заметил чиновник.

Ранее РБК-Украина писало, что 19 сентября на подконтрольную Украине территорию удалось вернуться еще 15 граждан.

Кроме того, Лубинец рассказал, что россияне препятствуют эвакуации из Олешек, а в городе могут оставаться более 6 тысяч человек.

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