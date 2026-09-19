15 українців змогли вирватися з окупації, - Лубінець

19 вересня на підконтрольну Україні територію змогли повернутися ще 15 громадян. Найстаршій - 96 років, наймолодшому - 49.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Серед тих, кому вдалося виїхати з тимчасово окупованих територій, - 96-річна жителька села Залізний Порт на Херсонщині, а також її донька та зять.

За словами Лубінця, вони залишалися в умовах постійних обстрілів, перебоїв з електропостачанням і нестачі продуктів.

Ба більше, вказано, що літня жінка потребувала постійного догляду, а її зять пересувався за допомогою апарата Ілізарова, тому самостійно подолати шлях до безпечної території родина не могла.

На них уже чекав онук. Тепер родина перебуває в безпеці, а чоловік нарешті зміг возз'єднатися з рідними та особисто піклуватися про них.

Ще одна історія - про 74-річного чоловіка з Каховки. Він роками не залишав окуповану територію, оскільки побоювався, що його виїзд може зашкодити синові, який перебував у російському полоні. Після звільнення сина у 2025 році чоловік нарешті наважився виїхати.

Однак на той момент його стан здоров'я значно погіршився. Чоловік переніс тяжкий інсульт, внаслідок якого має частковий параліч правого боку, а також запалення нижньощелепної залози. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Йому допомагають відновити документи та стабілізувати стан здоров'я. Попереду на чоловіка чекає зустріч із рідними, якої він чекав багато років.

"Для частини людей повернення починається без документів - їх було втрачено або вони вже протерміновані. В окупації навіть український паспорт, який мав би бути просто документом, може стати причиною нових труднощів", - наголосив Лубінець.

На цьому тлі омбудсман висловив вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста, МБФ "Карітас України", представникам державних органів, гуманітарним організаціям, медикам, соціальним працівникам та всім фахівцям, які допомагають повертати наших громадян.

"Робота триває - заради тих, хто вже повернувся, і тих, хто ще чекає на можливість повернутися додому", - підсумував Лубінець.