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Понад 40 українців повернулися з окупації через Волинь, - Лубінець

17:00 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Понад 40 українців повернулися з окупації через Волинь, - Лубінець Фото: Українка, що повернулася з окупації через Волинь (t.me/dmytro_lubinetzs)
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Загалом 41 українець за серпень і вересень 2026 року повернувся з окупації через КПП на Волині. Серед них - 9 неповнолітніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Повернення з окупації через КПП на Волині

За сприяння Офісу Омбудсмана та партнерських організацій у серпні-вересні цього року через пункт пропуску "Мокрани - Доманове" на Волині повернувся 41 громадянин України, зазначив Лубінець.

"Серед них - четверо дітей та п’ятеро підлітків", - уточнив він.

Лубінець розказав, що одна з родин змогла повернутися після того, як батько сімейства був звільнений із полону.

"Їхній старший син залишається в полоні з 17 квітня 2022 року. Жінка та її молодший син перебували під постійним контролем окупантів", - каже омбудсман.

Понад 40 українців повернулися з окупації через Волинь, - ЛубінецьПонад 40 українців повернулися з окупації через Волинь, - ЛубінецьПонад 40 українців повернулися з окупації через Волинь, - Лубінець

Фото: Українці, що повернулися з окупації (t.me/dmytro_lubinetzs)

За їх словами, раніше загарбники помістили їх до місця несвободи, де вони зазнавали примусового лікування. Проте тепер змогли повернутися в Україну.

"Серед повернутих також молода медикиня. Її вдалося вивезти напередодні фактичної мобілізації до збройних формувань держави-агресора", - каже Лубінець.

Ще один чоловік на тимчасово окупованій території України кілька разів зазнавав затримань та утримувався у підвалах. У нього вилучили паспорт громадянина України, зауважив чиновник.

Раніше РБК-Україна писало, що 19 вересня на підконтрольну Україні територію змогли повернутися ще 15 громадян.

Крім того, Лубінець розповів, що росіяни перешкоджають евакуації з Олешок, а у місті наразі можуть залишатися понад 6 тисяч людей.

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