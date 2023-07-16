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Понад 3600 окупантів та 29 танків. ЗСУ підрахували втрати росіян за минулий тиждень

Фото: у Міноборони озвучили втрати РФ за тиждень (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України минулого тижня змогли знищити 3640 російських окупантів. Окрім цього вдалось стоворити умови для подальшого прориву українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

За його даними, в період з 10 по 16 липня Силами оборони України було також знищено 1 ворожий гелікоптер, 2 ракети та 135 БпЛА.

ЗСУ знищили 29 танків та 62 бойові броньовані автомобілі.

Серед втрат:

  • 115 артилерійських систем;
  • 13 РСЗВ;
  • 12 установок ППО;
  • 115 одиниць автотехніки;
  • 38 одиниць спецтехніки.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Вони досягають певних успіхів та закріплюють на позиціях.

До того ж наші бійці ведуть наступ північніше та південніше Бахмута. Зазначимо, що бої тривають не у самому місті, а на флангах. Українське командування повідомляло, що наші військові можуть взяти Бахмут у тактичне оточення, що дозволить контролювати дії росіян у місті.

Тим часом на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція.

На напрямках Новоданилівка, Балка Широка, Мала Токмачка, Новопокровка ЗСУ досягають успіху та закріплюються на досягнутих рубежах.

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