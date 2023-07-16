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Более 3600 оккупантов и 29 танков. ВСУ подсчитали потери россиян за прошлую неделю

Фото: в Минобороны озвучили потери РФ за неделю (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины на прошлой неделе смогли уничтожить 3640 российских оккупантов. Кроме этого, удалось создать условия для дальнейшего прорыва украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

По его данным, в период с 10 по 16 июля Силами обороны Украины был также уничтожен 1 вражеский вертолет, 2 ракеты и 135 БпЛА.

ВСУ уничтожили 29 танков и 62 боевых бронированных автомобилей.

Среди потерь:

  • 115 артиллерийских систем;
  • 13 РСЗО;
  • 12 установок ПВО;
  • 115 единиц автотехники;
  • 38 единиц спецтехники.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Они добиваются определенных успехов и закрепляют на позициях.

К тому же наши бойцы ведут наступление севернее и южнее Бахмута. Отметим, что бои продолжаются не в самом городе, а на флангах. Украинское командование сообщало, что наши военные могут взять Бахмут в тактическую обстановку, что позволит контролировать действия россиян в городе.

Между тем на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция.

На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая, Малая Токмачка, Новопокровка ВСУ достигают успеха и закрепляются на достигнутых рубежах.

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