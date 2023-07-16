Более 3600 оккупантов и 29 танков. ВСУ подсчитали потери россиян за прошлую неделю

По его данным, в период с 10 по 16 июля Силами обороны Украины был также уничтожен 1 вражеский вертолет, 2 ракеты и 135 БпЛА.

ВСУ уничтожили 29 танков и 62 боевых бронированных автомобилей.

Среди потерь:

115 артиллерийских систем;

13 РСЗО;

12 установок ПВО;

115 единиц автотехники;

38 единиц спецтехники.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Они добиваются определенных успехов и закрепляют на позициях.

К тому же наши бойцы ведут наступление севернее и южнее Бахмута. Отметим, что бои продолжаются не в самом городе, а на флангах. Украинское командование сообщало, что наши военные могут взять Бахмут в тактическую обстановку, что позволит контролировать действия россиян в городе.

Между тем на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция.

На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая, Малая Токмачка, Новопокровка ВСУ достигают успеха и закрепляются на достигнутых рубежах.

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