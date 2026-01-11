UA

Понад 35 цілей. США завдали масштабних ударів по ІДІЛ в Сирії

Фото: літак сил Центрального командування США (X.com CENTCOM)
Автор: Марина Балабан

Американські військові завдали авіаударів по позиціях "Ісламської держави" (ІДІЛ) у Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сили Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х та американські ЗМІ.

Удари були завдані приблизно о 12:30 за східним часом і спрямовані на кілька позицій ІДІЛ по всій країні.

Вони є частиною операції "Соколине око", що розпочалася 19 грудня у відповідь на напад бойовиків на американські та сирійські війська в Пальмірі.

За даними CBS News, під час операції було випущено понад 90 високоточних боєприпасів по понад 35 цілях.

В операції брали участь понад 20 літаків, зокрема американські F-15E, A-10, AC-130J, безпілотники MQ-9, а також йорданські F-16.

Ця операція стала другою за рахунком атакою американських військових на об'єкти Ісламської держави в Сирії з 19 грудня, після вбивства двох американських солдатів Національної гвардії та їх перекладача одиноким бойовиком ІДІЛ.

"Наше послання залишається непохитним: якщо ви завдасте шкоди нашим бійцям, ми знайдемо вас і вб'ємо будь-де у світі, як би ви не намагалися уникнути правосуддя", - ідеться в повідомленні CENTCOM.

Як писало видання Fox News, напередодні спеціальний посланник США з питань Сирії Том Баррак зустрівся в Дамаску з керівництвом країни, включно з президентом Ахмедом аш-Шараа та міністром закордонних справ Асаадом аш-Шайбані, щоб обговорити майбутнє Сирії.

За словами Баррака, переговори зосереджувалися на "останніх подіях в Алеппо та ширшому шляху вперед для історичного переходу Сирії".

Він додав, що США «вітають історичний перехід Сирії та висловлюють підтримку сирійському уряду на чолі з президентом аш-Шараа».

Удари підкреслюють прагнення США реагувати на загрози ІДІЛ у регіоні та підтримувати стабільність у Сирії після серії нападів на американські та союзні сили, зазначає видання. 

 

Інциденти в Сирії

Нагадаємо, 13 грудня повідомлялось, що в Сирії бойовик ІДІЛ влаштував засідку і вбив двох американських солдатів і одного цивільного перекладача.

Напад стався, коли керівники коаліції сил під проводом США і Сил внутрішньої безпеки Сирії здійснювали спільну поїздку регіоном Бадія. Пізніше делегація увійшла в "укріплений командний пункт", що належав керівництву Сил внутрішньої безпеки Сирії, де нападник відкрив вогонь по воротах.

Президент США Дональд Трамп висловив слова скорботи за загиблими і заявив, що це був напад ІДІЛ на США і Сирію. Тому очікується удар у відповідь.

Лідер Сирії Ахмед аль-Шараа засудив це вбивство і теж висловив слова співчуття.

Також 19 вересня в Центральному командуванні США заявили, що американські війська під час рейду ліквідували в Сирії планувальника зовнішніх операцій ІДІЛ Омара Абдула Кадера.

Крім того, 25 липня стало відомо, що війська США провели рейд у сирійській провінції Алеппо. Під час операції військовим вдалося ліквідувати старшого ватажка ІДІЛ Дійю Зауба Мусліх аль-Хардані.

