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Более 35 ББМ, 840 оккупантов и десяток танков. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Вторник 19 марта 2024 08:20
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Более 35 ББМ, 840 оккупантов и десяток танков. Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: Генштаб обновил потери РФ в сутки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 18 марта, украинские военные ликвидировали еще 840 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 432 390 единиц личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 19.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 432 390 (+840) человек ликвидировано;
  • танков - 6819 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13049 (+35) ед.;
  • артиллерийских систем - 10698 (+30) ед.;
  • РСЗО - 1017 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 721 (+1) ед.;
  • самолетов - 347 (+0) ед.;
  • вертолетов - 325 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8318 (+10) ед.;
  • крылатые ракеты - 1922 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 26 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14191 (+50) ед.;
  • специальная техника - 1735 (+4) ед.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте состоялось 61 боевое столкновение. Враг продолжает штурмы позиций наших военных на Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), вчера россияне безуспешно наступали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. В частности позиционные бои в районе Крынок происходили на восточном направлении Херсонской области.

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