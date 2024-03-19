Более 35 ББМ, 840 оккупантов и десяток танков. Генштаб обновил потери РФ за сутки
За прошедшие сутки, 18 марта, украинские военные ликвидировали еще 840 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 432 390 единиц личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 19.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 432 390 (+840) человек ликвидировано;
- танков - 6819 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 13049 (+35) ед.;
- артиллерийских систем - 10698 (+30) ед.;
- РСЗО - 1017 (+0) ед.;
- средства ПВО - 721 (+1) ед.;
- самолетов - 347 (+0) ед.;
- вертолетов - 325 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8318 (+10) ед.;
- крылатые ракеты - 1922 (+0) ед.;
- корабли/катера - 26 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14191 (+50) ед.;
- специальная техника - 1735 (+4) ед.
Ситуация на фронте
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте состоялось 61 боевое столкновение. Враг продолжает штурмы позиций наших военных на Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.
Как пишет Институт изучения войны (ISW), вчера россияне безуспешно наступали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. В частности позиционные бои в районе Крынок происходили на восточном направлении Херсонской области.
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