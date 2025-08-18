Более 3200 дронов типа "Шахед" было сбито за год с вертолетов, - Сырский

Украинская ПВО сбила более 3200 дронов "Шахед". Кроме того, есть новые системы и планы наращивания обороны.

Об этом главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сказал в интервью РБК-Украина .

Сырский рассказал о состоянии и перспективах противовоздушной обороны Украины.

По его словам, армия активно увеличивает количество высокотехнологичных систем ПВО и модернизирует мобильные огневые группы, оснащая их прицелами с искусственным интеллектом.

Сырский также отметил, что значительную эффективность против дронов показала армейская авиация.

"Очень хорошо себя зарекомендовала армейская авиация: вертолеты, которые имеют пулеметное вооружение, показывают большую эффективность. Могу сказать, что с августа прошлого года по август этого года они сбили более 3200 дронов типа "шахед" - это впечатляющие цифры", - подчеркнул он.

Кроме того, в армии активно применяют легкомоторную авиацию и зенитно-ракетные войска.

Генерал добавил, что перспективным направлением развития являются дроны-перехватчики.

"Здесь у нас много разработок, которые могут спокойно конкурировать с такими известными фирмами, как Merops", - заявил Сырский, уточнив, что планы по наращиванию использования таких систем продолжают реализовываться.