Понад 300 АЗС в Україні зруйновані або уражені за пів року, - Шмигаль

За словами посадовця, автозаправні станції сьогодні де-факто є об’єктами критичної інфраструктури, оскільки забезпечують пальним ринок і населення. Через постійні атаки уряд перебуває у щотижневому скоординованому діалозі з представниками мереж.

"Більше трьох сотень автозаправочних станцій отримали ураження або були зруйновані за останні буквально півроку. Це, звичайно, вагомі втрати для нашої економіки. Електроенергетичний комплекс постраждав взагалі дуже суттєво", - наголосив він.

Шмигаль підкреслив, що Міністерство фінансів спільно з бізнесом наразі шукає варіанти запровадження страхування та створення відповідного фонду.

При цьому окрему стрічку в держбюджеті для відшкодування по електроенергетиці закладати не планується. Водночас розроблені плани стійкості передбачають фінансування об'єктів критичної інфраструктури незалежно від їхньої форми власності.

Підтримка енергосектору та 5 млрд євро

Держава надає допомогу у відновленні не лише державним підприємствам, а й усім компаніям, які володіють об'єктами критичної інфраструктури. Для цього залучають зокрема кошти Фонду підтримки енергетики.

"Тому ось цей масований, ну, насправді, в межах там 5 млрд євро, як було сказано на початку року, ресурс він сьогодні спрямовується і на захист, і на відновлення, і, відповідно, на підтримку енергетичного бізнесу", - повідомив Шмигаль.