Более 300 АЗС в Украине разрушены или поражены за полгода, - Шмыгаль

По словам чиновника, автозаправочные станции сегодня де-факто являются объектами критической инфраструктуры, поскольку обеспечивают топливом рынок и население. Из-за постоянных атак правительство находится в еженедельном скоординированном диалоге с представителями сетей.

"Более трех сотен автозаправочных станций получили поражения или были разрушены за последние буквально полгода. Это, конечно, значительные потери для нашей экономики. Электроэнергетический комплекс пострадал вообще очень существенно", - подчеркнул он.

Шмыгаль подчеркнул, что Министерство финансов совместно с бизнесом ищет варианты введения страхования и создания соответствующего фонда.

При этом отдельную строку в госбюджете для возмещения электроэнергетики закладывать не планируется. В то же время, разработанные планы стойкости предусматривают финансирование объектов критической инфраструктуры независимо от их формы собственности.

Поддержка энергосектора и 5 млрд евро

Государство оказывает помощь в восстановлении не только государственным предприятиям, но и всем компаниям, владеющим объектами критической инфраструктуры. Для этого привлекают, в частности, средства Фонда поддержки энергетики.

"Поэтому вот этот массированный, ну, на самом деле, в пределах 5 млрд евро, как было сказано в начале года, ресурс он сегодня направляется и на защиту, и на восстановление, и, соответственно, на поддержку энергетического бизнеса", - сообщил Шмыгаль.