ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Понад 30 влучань, є жертви: у Повітряних силах розповіли про наслідки нічної атаки РФ

Понеділок 24 листопада 2025 09:31
UA EN RU
Понад 30 влучань, є жертви: у Повітряних силах розповіли про наслідки нічної атаки РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 125 дронів (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 24 листопада російські окупанти випустили по Україні 162 безпілотників різних типів. Більшість дронів вдалося збити, проте зафіксовано 37 влучань у різних локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Подробиці атаки

За даними військових, з 19:00 23 листопада противник атакував 162 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Зазначається, що понад 80 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Робота ППО

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Понад 30 влучань, є жертви: у Повітряних силах розповіли про наслідки нічної атаки РФ

Обстріл України

Нагадаємо, вчора ввечері, 23 листопада, росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті зафіксовано приліт в один з будинків.

За даними ОВА, через атаку ворога наразі відомо про чотирьох загиблих та 13 постраждалих. У місті є пошкодження, руйнування і спалахнули пожежі.

Під час атаки російських військ на Харків влучання сталися у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах.

Також вночі під атакою ворожих безпілотників перебувала й Одеська область.

Зокрема, армія РФ атакувала цивільну портову інфраструктуру регіону, цього разу пошкодивши обладнання. На одному з неексплуатованих суден спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні
Новини
Україна і США підготували оновлений рамковий документ щодо миру, - спільна заява
Україна і США підготували оновлений рамковий документ щодо миру, - спільна заява
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті